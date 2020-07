Kvinde dræbt af katte-slik

Læger i Australien advarer nu folk om faren ved kattespyt, efter en kvinde er død efter at blive slikket af sin kat Minty.

Det skriver flere australske medier heriblandt The Herald, der ud over læger har været i kontakt med den afdøde kvindes familie.

Lægerne fortæller, at man i Melbourne oftere oplever indlæggelser af patienter, der har fået infektioner i kroppen grundet spyt fra katte.

Det kan give dødelige komplikationer som hjertefejl og blindhed.

Den ældre kvinde blev fundet i sin seng, mens katten Minty lå ved siden af.

Familien ønsker at være anonyme, men de vil gerne advare andre om de farer, der kan være ved at have en kat - specielt hvis man har svage og udsatte i familien.

Gik hurtigt galt

Katten Minty havde kradset i kvinden, kort før den slikkede på såret.

- Mor ville sove med katten, og igennem natten har den slikket såret, og det var sådan, at spyttet kom i hendes blod, og det var det, der fik det til at gå galt.

Kvinden fik en bakteriel meningitis, og hun endte med at være ni i dage i koma på Box Hill-hospitalet.

Familien udtalte, at kvinden kort vågnede op, og at de nåede at få nogle øjeblikke med hende, inden hun igen blev for syg og døde.

Advarer mod katte

Lindsay Grayson, der er sundhedschef i Austin, advarer folk mod at lade deres katte slikke på åbne sår.

Han fortæller, at folk med svage immunforsvar faktisk skal undgå dyr generelt.

Katte bærer på flere dødelige bakterier som pasteurella, der kan give meningitis og også bartonella, der giver den kendte 'kattekradssyge'.

På sundhed.dk står der, at sygdommen observeres i omkring 100 tilfælde årligt, og at det i sjældne tilfælde leder til en alvorlig sygdom.

- Det er meget alvorligt, og det sker mere og mere som uset grund til hjerte infektion, og det er dødeligt. Infektioner, der er relaterede til kattebid og krads, får vi som regel en af om ugen. Det er meget vigtigt, at du fortæller din læge, hvis du er bidt eller kradset af en kat, lyder det fra Lindsay Grayson.