Kvinde dræbt af sin hund

En 52-årig amerikansk kvinde er blevet dræbt af sin hund.

Det skriver CNN.

Lisa Urso blev fundet bevidstløs på sin veranda i byen Fox Lake tæt på Chicago tidligere i maj.

- Hun havde flere hundebid og kradsemærker over hele sin krop. Mest på benene, overkrop og arme, siger læge i Lake County Howard Cooper til CNN.

- Tydeligvis døde hun fra skader, som hunden gav hende. Det er der ingen tvivl om.

Ejede flere hunde

Urso ejede tre hanhunde. Man mener, at det er hunden Blue, der har dræbt hende.

Blue er en blandningsrace med blandt andet fransk bulldog i sig, er to et halvt år og vejer næsten 25 kilo. For nylig har den været involveret i to andre hændelser, hvor den har været bidsk.

Her har han blandt andet bidt Ursos kæreste to gange.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det er hunden til venstre, som man mener, har dræbt Urso. Foto: Privatfoto

- Mange tænker, at det var en meget lille hund, men folk forstår ikke, at den vejede 25 kilo, siger Howard Cooper.

- Det er en hund af betydelig størrelse.

CNN's historie melder ikke noget om, hvorvidt Blue er blevet aflivet.