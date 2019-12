Kvinde dræbt af tagsten i storby

En 60-årig kvinde er blevet dræbt af en nedfalden tagsten i New York i USA

Tirsdag morgen er en 60-årig kvinde afgået ved døden i bydelen Manhattan i New York, USA.

Hun blev slået ihjel af en nedfalden tagsten. Brandvæsenet blev tilkaldt 10.45 lokal tid. Kvinden er endnu ikke blevet identificeret, skriver The New York Times.

Ifølge myndigheder er ingen andre komet til skade i forbindelse med ulykken.

den 60-årige kvinde er endnu ikke identificeret. Foto: Amr Alfiky/Ritzau Scanpix

Imens flere personer samledes om den bevidstløse kvinde, blev et hvidt lagen lagt over hende. Politiet fortæller, at de reagerede på en melding om en bevidstløs kvinde ud fra 152 West 49th Street.

I den forbindelse er der blevet sendt bygningsinspektører til den nærmeste høje bygning, 729 Seventh Avenue, for at tjekke, hvorvidt den har strukturelle poblemer. Til sidst i november fik netop den bygning nemlig tilladelse til reparere sin facade.

Det er endnu uvist, om det er fra den pågældende bygning, at tagstenen er faldet.