Kvinde dræbt: Efterlyst mand sigtes

Mistænkt gerningsmand er fortsat på fri fod og fremstilles onsdag in absentia for manddrab

Politiet leder fortsat efter 63-årig mand, som er mistænkt for at have dræbt en kvinde i Hillerød i Nordsjælland.

Manden fremstilles onsdag eftermiddag i grundlovsforhør in absentia sigtet for manddrab i Retten i Hillerød, oplyser Henrik Gunst, leder af Afdelingen for Personfarlig Kriminalitet ved Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Den dræbte er en 63-årig kvinde, som tirsdag morgen blev fundet dræbt i sin lejlighed på Møllebakken i den nordsjællandske by.

Den mistænkte mand, som er jævnaldrende med den dræbte, er fra Gørløse, hvor politiet oven på fundet af kvinden har været til stede på mandens bopæl.

Ifølge politiet er der en relation mellem afdøde og den mistænkte. Politiet vil ikke fortælle, hvilken relation der er tale om, men afviser, at de er i familie med hinanden.

Den 63-årige mand har siden i går været efterlyst i politiets systemer.

Der vil blive begæret lukkede døre ved dagens grundlovsforhør.