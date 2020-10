Kvinde dræbt i færdselsuheld: Politiet efterlyser vidner

Tirsdag klokken 15.00 modtog Østjyllands Politi en anmeldelse om et alvorligt færdselsuheld i krydset mellem Edwin Rahrs Vej og Åby Ringvej i Åbyhøj lige uden for Aarhus.

Det stod hurtigt klart, at kvinden, der var blevet ramt af bilen, havde fået alvorlige skader, og hendes liv stod ikke til at redde. Hendes pårørende er underrettet.

Den 27-årige, mandlige fører af den bil, der påkørte kvinden, er blevet anholdt og er i øjeblikket ved at blive afhørt til sagen, ligesom en bilinspektør er tilkaldt for at undersøge uheldsstedet nærmere.

Østjyllands Politi vil dog meget gerne høre fra vidner til uheldet med henblik på at få klarlagt de nærmere omstændigheder.

Hvis du så, hvad der skete før, under og efter den 27-årige kvinde blev ramt af bilen, så vil politiet meget gerne høre fra dig på telefon 114.