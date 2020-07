Kvinde dræbt i frontalulykke: Nu kommer spærrelinjerne

En 28-årig kvindes tragiske dødsfald under en frontalulykke ved Asnæs 14. februar har fået Odsherred Kommune til at forbyde overhalinger på stedet, hvor ulykken skete.

Det skriver Odsherred Kommune på sin hjemmeside.

Der bliver derfor i denne uge lavet dobbelt optrukne spærrelinjer over en strækning på 1250 meter på Rødhøj, som forbinder byerne Asnæs og Grevinge.

Initiativet sker, efter at Midt- og Vestsjællands Politi, Vejdirektoratet og trafikteamet i Odsherred Kommune har undersøgt vejens forløb, skriver Odsherred Kommune.

Der bliver ikke ændret på fartgrænsen, der fortsat vil være 80 km/t, lyder det videre.

Det er præcist på dette sted, at ulykken skete. Flere har hævdet, at oversigtsforholdene er for ringe til, at overhaling burde være tilladt. Foto: Per Rasmussen

En 23-årig mand fra lokalområdet sidder for tiden varetægtsfængslet for trafikdrabet, der skete på det uoplyste stykke et par hundrede meter uden for Asnæs kort før klokken 19. Manden har i retten fortalt, at han efter sin egen opfattelse havde drukket fem-seks øl på et værtshus i Asnæs, inden han valgte at sætte sig bag rattet.

På Rødhøj foretog han en overhaling i en lavning. I det samme kom den 28-årige kørende over bakketoppen, så de to biler stødte frontalt sammen.

Mens kvinden blev dræbt på stedet, blev hendes 30-årige mand kvæstet. Det samme gjorde parrets et-årige barn.

Efter ulykken stak den 23-årige af fra uheldsstedet. Han blev senere anholdt på hospitalet, hvor han var dukket op for at blive behandlet. Her viste en blodprøve, at han havde en alkoholpromille på 1,16.

Borgere i Asnæs arrangerede på ugedagen for ulykken et fakkeltog til ære for den trafikdræbte og for at skubbe på for en ændring af vejens forløb. Foto: Per Rasmussen

Manden har siddet varetægtsfængslet siden anholdelsen og har i retten erkendt de faktiske omstændigheder. Han afviser dog, at han havde forsæt til at flygte fra uheldsstedet, sådan som anklagemyndigheden hævder.

Retten i Holbæk har berammet sagen til at skulle afvikles 17. august.

