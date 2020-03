Kvinde dræbt i trafikulykke

Efter en ulykke på Fyn har en 63-årig kvinde mistet livet.

Det skriver Fyns Politi på Twitter.

Uheld v. Årup fortsat. 63 årig kvinde fra Østfyn dræbt ved påkørsel af vejtræ. Ingen andre involveret i uheldet. Undersøgelser pågår på stedet. Pårørende er underrettet. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) March 2, 2020

Kvinden kørte ind i et træ ved vejen, og der var ingen andre involveret i ulykken.

Mere præcist fandt ulykke sted ved Årup.

De pårørende er underrettet.

Kort før klokken 11 mandag formiddag oplyste politiet, at der var sket en alvorlig trafikulykke, og at Erholmvej derfor var spærret nord for Årup.

En halv time senere oplyser politiet, at det er en 63-årig kvinde fra Østfyn, som er afgået ved døden, i forbindelse med at hun er kørt ind i et vejtræ.