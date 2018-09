Kvinde dræbt i ulykke på motorvej

En 73-årig kvinde har torsdag mistet livet i forbindelse med en ulykke på Sønderborgmotorvejen.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Ulykken skete klokken 13.04, og kvinden blev erklæret død på stedet.

Kvindens personbil blev ifølge politiet påkørt af en lastvogn på motorvejen.

Ulykken betød, at motorvejen i længere tid var spærret for trafik, og den samme motorvej har lagt asfalt til flere fædselsuheld i løbet af dagen. I skrivende stund er det meste af motorvejen dog åben for trafik.

Den 73-årige kvindes pårørende er underrettet om ulykken.