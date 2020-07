Kvinde dræbt i usædvanligt hajangreb

En 63-årig kvinde fra New York er blevet dræbt af en hvidhaj tæt ved Bailey Island i den amerikanske stat Maine.

Det skriver BBC.

Hajangrebet er det første med dødelig udgang, der nogensinde er registreret i staten.

Samtidig er det blot det andet hajangreb, som man har registreret i samme stat.

Normal holder hajerne sig væk fra det kolde vand, men i dette tilfælde blev kvinde, som er identificeret som Julie Holowach, angrebet blot 18 meter fra kysten.

Hun svømmede sammen med sin datter, der ikke fik nogen skader.

Forsvandt under vandet

Tom Whyte fortæller ifølge BBC til et lokalt medie, at han observerede det hele fra afstand, da han spejdede ud over bugten.

- Man kunne høre dem fnise og grine. Men pludselig begyndte Julie at skrige efter hjælp.

- Pludselig røg Julie under vandt. Det lignede, at hun blev hevet under, siger han.

To kajakroere fik reddet Julie Holowach i land. Hun fik første hjælp fra ambulancereddere , men hendes liv stod ikke til at redde.

Ifølge lokale myndigheder bekræfter en afbrækket hajtand, at der var tale om et angreb fra en hvidhaj.

Hvidhajer er de seneste somre blevet spottet flere steder i staten Maine, da der er mange sæler. Man skal dog helt tilbage til 2010 for at finde det første registrerede angreb på et menneske.

Her stod en dykker for skud. Heldigvis kom han ikke til skade.