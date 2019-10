Kvinde dræbt med kniv og stump vold

En 63-årig mand er sigtet for drab og fremstilles in absentia

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En 63-årig kvinde, der blev fundet død i sin lejlighed i Hillerød tirsdag morgen, blev dræbt med stump vold og knivstik.

Det fremgår af sigtelsen mod en jævnaldrende mand, der er sigtet for drab på kvinden i tidsrummet mellem søndag klokken 23 og tirsdag morgen klokken 8.

Se mere video på localeyes.dk

Han var ikke selv til stede, men blev fremstillet in absentia ved et grundlovsforhør i Retten i Hillerød onsdag eftermiddag. Det vides derfor ikke, hvordan han forholder sig til sigtelsen.

Politiet har tidligere fortalt, at manden har en relation til kvinden, men at der ikke er tale om en familiemæssig relation. De har i forbindelse med efterforskningen været til stede på mandens adresse uden at finde ham.

Dommeren valgte at efterkomme anklageren anmodning om lukkede døre ved grundlovsforhøret af hensyn til politiets efterforskning, ligesom den sigtede blev beskyttet af et navneforbud.

Ekstra Bladet var onsdag formiddag ved gerningsstedet, hvor en rystet ven lagde en buket røde roser foran døren.

Vennen, der ikke ønsker at få sit navn frem, fortæller, at han har kendt kvinden i 17-20 år, fordi hun på det tidspunkt var kæreste med en af hans gode venner. Hun var også med til hans og konens bryllup i 2004.

- Hun var en rigtig sød kvinde og et rart menneske, fortæller han.

Han fortæller, at han er rystet og ikke har sovet det meste af natten, efter han fandt ud af, at det var kvinden, der var blevet dræbt.