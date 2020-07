Kvinde får 10 års fængsel for transport af narko

En 45-årig blev onsdag idømt 10 års ubetinget fængsel for at have transporteret mindst 10 kilo amfetamin

En 45-årig kvinde blev onsdag idømt 10 års ubetinget fængsel for tranport af 10 kilo amfetamin samt for at have købt og videresolgt knap to kilo amfetamin.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Kvinden blev anholdt 16. juni under en politiaktion i Randers-området.

Onsdag tilstod kvinden ved Retten i Randers, at hun tilbage i december 2019 transporterede mellem 10 og 15 kilo amfetamin fra en adresse i Østjylland til en parkeringsplads i Aarhus Nord, hvor amfetaminen blev overdraget til en mand.

Hun tilstod endvidere køb og videresalg af 1,8 kilo amfetamin i perioden 31. marts til 23. maj.

Kvinden blev desuden dømt for at have begået indbrud i Ans og for et indbrudsforsøg i Fårvang. Begge disse forbrydelser skete 15. juni.

Anklager i Særlig Efterforskning Vest, Jacob Gents, er tilfreds med den hurtige dom i sagen.

'Jeg er meget tilfreds med, at et solidt og effektivt stykke efterforskningsarbejde har ført til, at kvinden bare én måned efter anholdelsen har tilstået at have håndteret store mængder amfetamin, og nu er blevet idømt en lang fængselsstraf,' siger anklageren.