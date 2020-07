Kvinde får fire års fængsel i stor sag om hvidvask

En 47-årig litauisk kvinde idømmes fire års fængsel i sag om hvidvask for 166 millioner kroner ved Retten på Frederiksberg.

Desuden udvises hun - Camilla Christiansen - af Danmark for bestandig.

Yderligere to personer får fængselsstraffe.

Kvindens 24-årige søn idømmes et år og tre måneder, mens den 60-årige bogholder Kaj Petersen får to år og seks måneders fængsel for forsøg på at hvidvaske adskillige millioner.

Sagens hovedperson - den 47-årige kvinde - var direktør for flere selskaber og tiltalt for hvidvask af særlig grov beskaffenhed.

Hun kendes skyldig i forsøg på hvidvask.

166.488.756 kroner blev ifølge Bagmandspolitiet indbetalt på flere selskabers konti i Nykredit og i Rietumu Bank i Letland.

Derefter blev 155.644.209 kroner ført videre til andre konti. Camilla Christiansen var direktør for de pågældende selskaber - også hendes søn havde titel af direktør.

Retten på Frederiksberg har lagt vægt på, at det ikke er bevist, at beløbene stammede fra kriminalitet.

På den anden side burde de tiltalte have haft en stærk formodning om, at de enorme beløb stammede fra lyssky forhold.

Derfor er de blevet dømt for forsøg på hvidvask.

Også de fire involverede selskaber var tiltalt i sagen. De er idømt bøder på mellem 1,5 millioner og 36 millioner kroner.

De tiltalte har gennem sagen nægtet sig skyldige og har alle bedt om tid til at overveje, hvorvidt de skal anke dommen.

Sagens anklagere har krævet mellem fem og seks års fængsel til den 47-årige kvinde. Hvad angår sønnen og bogholderen har anklagemyndighedens krav lydt på fængsel i henholdsvis halvandet og tre år.

Set i det lys er der grund til at glæde sig en smule over den lidt mildere dom, påpeger advokat Ulrik Sjølin. Han er forsvarer for Camilla Christiansen.

- Hvorom alting er, kan man sige ud fra rettens afgørelse, at den lidt tegneserieagtige efterforskning, vi er blevet præsenteret for, er blevet underkendt, siger Ulrik Sjølin.

Han henviser til, at det ikke er lykkedes anklagemyndigheden at bevise, at millionbeløbene i sagen stammer fra kriminelle forhold.

Advokaten har under retssagen kritiseret Bagmandspolitiets efterforskning og fremhæver, at efterforskerne ikke har taget fat i andre landes myndigheder, selv om sagen trækker tråde til udlandet.

Camilla Christiansens søn, der ligesom hende er litauisk statsborger, er kendt skyldig i forsøg på hvidvask af 'ikke under tre millioner kroner' og har fået en advarsel om udvisning. Også han har haft titel af direktør.

Kaj Petersen, som var bogholder i selskaberne, blev kendt skyldig i forsøg på hvidvask af cirka 66 millioner kroner.

Camilla Christiansen har været varetægtsfængslet siden marts 2019.

Foruden denne sag er hun mistænkt for at have deltaget i hvidvask af cirka 30 milliarder kroner gennem Danske Banks skandaleramte filial i Estland.