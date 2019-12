Kvinde får sprængt hånd i stykker på Nørrebro

En kvinde er kommet alvorligt til skade, efter hun fik kastet et kanonslag efter sig lørdag aften

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En kvinde har lørdag aften fået sprængt sin hånd i stykker, da en stor gruppe personer kastede et kanonslag efter hende.

Det bekræfter Københavns Polti.

- En kvinde kommer gående på Korsgade, hvor en gruppe på tyve personer kaster en genstand efter hende, som hun vælger at samle op.

- Det viser sig at være et kanonslag, der sprænger i hendes hånd, siger vagtchef for Københavns Politi, Michael Andersen.

Kvindens hånd har lidt alvorlig skade efter eksplosionen.

- Der er tale om en alvorlig håndskade, som skal opereres i dag, siger vagchefen.

Politiet leder nu efter gruppen på tyve personer, men kender endnu ikke deres identitet. Ingen er anholdt.