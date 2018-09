Kvinde fængslet: Ægtemanden har svære hovedskader og vågner aldrig igen

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): Var der tale om et tragisk uheld, eller blev der udøvet vold, da en 60-årig pensionist natten til lørdag kom så slemt til skade, at han aldrig vil vågne igen?

Dette spørgsmål arbejder politiet nu med at finde svaret på. I den anledning er den 60-åriges kone - en 51-årig grønlandsk kvinde - anholdt og sigtet for grov vold. Hun nægter sig skyldig i sagen.

Ved retsmødet kom det frem, at den 60-årige stadig er live, men at det ikke forventes at han nogensinde vågner igen. Det er hans hovedskader for voldsomme til.

Ved 12.30-tiden i dag blev kvinden fremstillet i grundlovsforhør. Her var kvinden tydeligt mærket af sagens voldsomme karakter. Iført blåt og uformeligt joggingtøj af en billig kvalitet og mærket 'Københavns Fængsler' tog hun plads i vidneskranken.

I første omgang med lav og grødet stemme afgav hun sin forklaring. Hun forklarede, at hun selv arbejdede som social og sundhedsassistent, mens det kom frem, at ægtemanden før sin pensionering havde været ansat i Søværnet.

- Han drikker. Og det skændes vi om, forklarede kvinden.

- Jeg vil ikke have, at han gør det, tilføjede hun.

Hun forklarede at drikkeriet tidligere har ført til skænderier, der ind i mellem har udviklet sig til vod.

- Jeg har slået ham med en skammel på et tidspunkt, forklarede hun.

Fredag aften kom hun hjem ægteparrets lejlighed, der ligger på Frederiksberg. Her fandt hun den 60-årige sovende på sofaen. Han var svært beruset.

- Jeg satte mig i en stol, og drak lidt vin, fortalte hun i ved grundlovsforhøret.

På et tidspunkt vågnede manden, og det kom til skænderi. Her, forklarede kvinden, skubbede hun til ham, så han væltede bagover og knaldede baghovedet ned i gulvet.

Derefter gik hun i seng, men efter ti minutter blev hun mistænksom.

- Der var for stille derinde, så jeg gik ind i stuen, forklarede kvinden.

Manden rørte sig ikke. Der kom noget blod ud af det ene lød, lød kvindens forklaring. Hun gik i panik og hentede et håndklæde, som hun lagde under mandens nakke og baghoved. Hun hentede også nogle våde håndklæder, som hun brugte til at tørre mandens pande med.

Derefter ringede hun til vagtlægen, der sendte en ambulance.

Senere blev kvinden anholdt af politiet og sigtet for grov vold.

- Manden har tre hjerneblødninger. Der er også fundet blodspor rundt om i lejligheden. Desuden har andre beboere og vidner hørt voldsom larm og skænderi, og derfor skal politiet have mulighed for at undersøge sagen ordentligt, forklarede anklageren ved dagens retsmøde.

- Jeg finder, der er tilstrækkelig begrundet mistanke, og derfor bliver du nu varetægtsfængslet i foreløbigt 11 dage, lød dommerens konklusion.