Kvinde fængslet for hotel-overfald: Mand sprang ud fra tredje sal

Kvinde sigtet for sammen med to ukendte gerningsmand at stå bag groft overfald og røveri

Vold eller trusler om vold fik ved 22.30-tiden sidste onsdag en mand til af frygt for sit liv at springe ud ad vinduet fra tredje sal.

Manden landede syv meter længere ned og brækkede i den forbindelse ryggen og fik åbent benbrud.

Episoden fandt sted på Hotel Østerport i København.

En 36-årig kvinde blev i dag sigtet for sammen med to endnu ukendte gerningsmænd at stå bag overfaldet på manden, ligesom hun blev sigtet for efterfølgende at have frarøvet offeret en taske indeholdende 3000 koner.

Forud for flugten gennem vinduet skal manden ifølge politiets sigtelser være blevet tildelt spark og slag mod hoved og bryst, ligesom han skal være blevet skubbet bagover.

Den 36-årige kvinde nægtede sig skyldig under dagens grundlovsforhør, hvor hun var villig til at svare på spørgsmål.

Kvinden, der er beskyttet af navneforbud, blev varetægtsfængslet i 13 dage.