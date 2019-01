Kvinde flygtede fra politiet: Kørte 200 km/t i luksus-Mercedes

27-årige Margarita Tomovska laver i den grad grin med borgermusikken i Australien, efter at hun for et par måneder siden blev anholdt efter en hæsblæsende politijagt.

Den unge kvinde, der bliver kaldt 'Mercedes Mum' af de australske medier, udløste politijagten i november, da hun kom blæsende i en Mercedes-Benz E63 AMG.

Bilen koster i Australien omkring 1,2 millioner kroner.

Betjente satte efter kvinden, som ifølge avisen Sydney Morning Herald, i første omgang pænt holdt ind til siden. Men lige pludselig stak hun af med op til 200 km/t - og så måtte betjentene atter trykke på gaspedalen, for at få nærkontakt med Margarita Tomovska.

Det skete efter en intens biljagt på omkring ti kilometer.

En mand, som sad i passagersædet, fik senere lov at gå. Men den åbenbart fartglade kvinde blev anholdt.

Hermed kunne historien så slutte. Men det gør den absolut ikke.

For Margarita Tomovska har åbenbart besluttet sig for at lave noget af et PR stunt ud af hændelsen. Siden anholdelsen har hun skrevet - og ikke mindst lagt fotos af sig selv og diverse biler - ud på Instragram.

Og da den 27-årige kvinde tirsdag troppede op til et kortvarigt retsmøde i Wollongong, var hun iført dyre designer-sko og en kort Balmain-kjole, som kvinden angiveligt havde lejet til begivenheden. Kjolen koster ifølge australske medier den nette sum af 11.700 kroner. Kvindens Gucci solbriller koster omkring 4.500 kroner i Australien.

Et kort møde

Retsmødet varede kun et kort øjeblik. Så valgte dommeren at udsætte det til den 19. februar. Dermed kan de sultne medier formentligt se frem til endnu en opsigtsvækkende optræden i Wollongong.

Margarita Tomovska ville ikke tale med de fremmødte journalister, men lod sig beredvilligt fotografere med en lokal TV-fotograf.

På Instagram har den 27-årige kvinde takket sine mange fans for deres store interesse for sagen.