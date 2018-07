Kvinde forsøger selvafbrænding foran ambassade i Beijing

Kinesisk politi har pågrebet en kvinde, der har overhældt sig selv med benzin, i hvad der menes at være et forsøg på selvafbrænding, uden for den amerikanske ambassade i Beijing.

Det skriver det statsejede medie Global Times.

Tidligere har der været forlydender om en eksplosion foran ambassaden. Dette er dog ikke bekræftet fra officielt hold.

Et vidne fortæller til nyhedsbureauet Reuters, at kinesisk politi har undersøgt en bil, der var parkeret uden for ambassaden, og som afgav røg. På sociale medier ses et billede af røgen.

Et andet vidne fortæller, at der er mellem syv og otte politibiler nær ambassaden, og at veje nær bygningen er afspærret.

Foto: AP