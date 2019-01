Kvinde forsøgt voldtaget i kahyt på Oslo-færgen

- I wanna fuck you!

Sådan sagde en 28-årig udenlandsk mand, da han midt om natten trængte ind i kahytten til en kvinde på Oslo-færgen, der sejlede fra Norge til Danmark.

Han lukkede døren til kahyt 5608 og pressede kvinden op i et hjørne og holdt hendes arme fast, mens han også sagde: - I wanna have sex with you.

Den 28-årige stilles mandag for Københavns Byret tiltalt for voldtægtsforsøg. Han nægter sig skyldig. Hvis han bliver dømt, kræves han udvist af Danmark.

Kvinden afviste den 28-årige og lod, som om hun skulle på toilettet for at komme væk fra situationen.

Men da hun kom ud fra toilettet, pressede den 28-årige, ifølge tiltalen, hende på ny op ad døren.

Men kvinden fik vristet sig løs og løb væk fra kahytten.

Voldtægtsforsøget skete 21. november sidste år mellem klokken 2.45 og 3.15.

Den 28-årige har siden anholdelsen siddet varetægtsfængslet.