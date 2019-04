Kvinde fra USA reddet uskadt fra bortførere i Uganda

En amerikansk turist og hendes guide, som blev bortført af bevæbnede mænd i en af Ugandas nationale parker, er blevet reddet. Det oplyser politiet i hovedstaden Kampala.

- Ofrene for kidnapningen i sidste uge er blevet reddet i live, siger en talskvinde for politiet.

- Hun er lokaliseret og reddet uskadt, siger en talsmand for Ugandas militær, Richard Karemire.

Ifølge et tweet fra en talsmand for regeringen er også kvindens guide og chauffør, Jean-Paul Mirenge, reddet.

De skal begge være bragt tilbage til Uganda fra DRCongo, hvortil bortførerne var flygtet.

Mike Walker, der leder safariarrangøren Wild Frontiers Safaris, oplyser i en sms til nyhedsbureauet AFP, at der er betalt løsepenge. Han oplyser ikke beløbet.

Den 35-årige Kimberley Sue Endecott blev den 4. april bortført af bevæbnede mænd i Queen Elizabeth National Park. Parken ligger nær grænsen til DRCongo.

Fire bevæbnede mænd havde lagt sig i baghold. De brugte den amerikanske kvindes mobiltelefon til at forlange en løsesum på 500.000 dollar. Det svarer til omkring 3,2 millioner kroner.

Fire andre turister var til stede, da angrebet skete. De blev ikke bortført og slog hurtigt alarm.

Nationalparken Queen Elizabeth er en af det østlige Afrikas største og mest berømte safariparker. Her kommer turister for at se løver, flodheste, krokodiller og forskellige typer af antiloper.

Et stort antal militser og væbnede grupper huserer i den østlige del af DRCongo.

Bortførernes identitet er uklar, men myndighederne mener, at de kan være fra oprørsgruppen De Allierede Demokratiske Styrker, som bekæmper styret i Kampala.

I 1999 dræbte oprørere fra Rwanda otte udenlandske turister. Det medførte en voldsom tilbagegang for Ugandas turistindustri.