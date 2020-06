Kvinde fundet død i å er identificeret af familien

Mandag har politiet fået vished om, hvem det var, der søndag blev fundet død i Lilleåen i Hadsten.

Der er tale om en 80-årig kvinde fra lokalområdet, oplyser Østjyllands Politi på Twitter. Det er den afdødes familie, som har identificeret hende.

Intet tyder på, at kvinden skulle være død som følge af en forbrydelse, skriver politiet, der dog undersøger sagen nærmere.

Det var en forbipasserende, der søndag formiddag fik øje på den livløse kvinde og slog alarm. Politi og redning rykkede ud, og kvinden blev forsøgt genoplivet. Dog uden held.

Østjyllands Politi oplyste søndag, at det tydede på, at kvinden var død som følge af en ulykke uden at gå nærmere i detaljer.