Kvinde fundet død i å

En 77-årig kvinde er lørdag eftermiddag fundet død i Gudenåen.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Kvinden blev fundet klokken 13, efter at hun har været meldt savnet og efterlyst siden lørdag morgen. Over for politiet er det blevet oplyst, at kvinden i morgenkåbe og træsko havde forladt sin bopæl i Bjerringbro i løbet af natten.

Det lader til, at kvinden er druknet. Politiet oplyser, at der ikke er noget, der tyder på, at der er sket en forbrydelse.

De pårørende er blevet underrettet.