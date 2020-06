Kvinde fundet død under mistænkelige omstændigheder

Søndag er en 41-årig kvinde fundet død på en adresse i Skovgade i Vejle.

Det skriver Sydøstjyllands Politi på Twitter, hvor de også oplyser, at de pårørende er underrettet, og at de efterforsker dødsfaldet.

'Politiet arbejder i øjeblikket på en adresse i Skovgade i Vejle. En 41-årig kvinde er fundet død under omstændigheder som gør at vi undersøger forholdet nærmere. De pårørende er underrettet. Vi har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger i sagen,' skriver de.

Familien var bekymret

Vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Jesper Brian Jensen fortæller til Ekstra Bladet, at politiet fik anmeldelsen klokken 14.06.

- Kvindens familie var bekymret for hende, fordi hun ikke havde givet lyd fra sig, og de ikke kunne komme i kontakt med hende. Så vi kørte derud og skaffede os adgang, fortæller Jesper Brian Jensen.

- Vi har en retsmediciner derude lige nu for at fastslå dødsårsagen, siger vagtchefen, som ikke kan komme nærmere ind på, hvilke omstændigheder der har fået politiet til at undersøge dødsfaldet nærmere.

