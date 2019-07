Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En kvinde er fundet død ved kalkgraven i Karlslunde på Sjælland.

Det bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi overfor Ekstra Bladet.

- Vi fik anmeldelsen om, at der lå en livløs person i Kalkgraven klokken 08.27. Efter at have rykket derud, kan vi bekræfte, at der er tale om en død kvinde, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

- Det tyder på, at døden skyldes ulykkelige omstændigheder. Der er intet, der tyder på, at der er tale om en forbrydelse.

Se mere video på Local Eyes.

Kvinden er ikke blevet identificeret endnu.