Kvinde fundet dræbt i parkeret bil: Derfor er der stadig helt spærret af

En 70-årig kvinde er onsdag klokken 15.40 blevet fundet dræbt i en parkeret bil på en p-plads i Danmarksgade/Teglgårdsvej i Frederikshavn. Og kort før klokken 21 er den afdøde kvinde endnu ikke blevet fjernet fra stedet.

Faktisk er retsmedicinere først netop ankommet. De arbejder i et telt, der er sat op omkring den afdøde kvinde, der ligger på jorden ved siden af den røde bil, som hun blev fundet i.

Vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi Anders Uhrskov fortæller til Ekstra Bladet, at politiet har arbejdet intenst med efterforskning hele eftermiddagen og aftenen. En 64-årig bekendt til kvinden er blevet anholdt og sigtet på drabet.

Beredskabsstyrelsen er kort efter klokken 20 ankommet til Frederikshavn med telt og belysning, så retsmedicinere kan arbejde under ordentlige forhold. Foto: René Schütze

Ekstra Bladet har fået oplysninger om, at den afdøde kvinde skulle være blevet stukket med kniv. Men det vil politiet foreløbig hverken be- eller afkræfte.

- Vi har nu fået tændt noget lys og afventer en melding fra vores teknikere og de retsmedicinere. Først når den melding kommer er det muligt, at vi kan komme en dødsårsag nærmere, forklarer Anders Uhrskov.

Kvinde fundet dræbt i parkeret bil: Politi massivt til stede

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at flere hundeførere har haft afsøgt det afspærrede område, der ud over p-pladsen også omfatter et par tilstødende veje. Betjente bevogter indgangene til området, og kun ganske få har fået lov til at komme igennem afspærringen, hvis de eksempelvis har skullet til eller fra deres eget hjem.

Kvinden blev fundet død i den røde bil. Hun er efterfølgende blevet lagt på jorden. At hun er blevet flyttet skyldes formentlig, at man til at begynde med har forsøgt at give hende førstehjælp. Foto: René Schütze

Det er uvist, om hundeførerne har fundet noget af værdi for efterforskningen.

Også Beredskabsstyrelsen deltager i arbejdet på stedet og har blandt andet sat belysning op over teltet med den afdøde kvinde.

Anders Uhrskov forventer, at retsmedicinerne vil være færdige ved 22-tiden. Derefter er det planen, at den afdøde kvinde skal køres væk, og først på det tidspunkt kan afspærringerne ophæves.

- Jeg kan forstå, det er frustrerende, at enkelte bliver fanget bag en afspærring med en bil, man ikke kan komme til. Vi forsøger at være så lempelige, som vi overhovedet kan, men når sådan noget sker, så er det bare sådan, siger Anders Uhrskov til Ekstra Bladet.

De frustrerede bilejere forventes at kunne komme til deres biler, lige så snart afspærringerne ophæves sidst på aftnenen.

Nordjyllands Politi oplyser, at den anholdte 64-årige torsdag vil blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring.