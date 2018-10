Kvinde fundet dræbt i parkeret bil: Politi massivt til stede

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

En 70-årig kvinde er onsdag eftermiddag fundet dræbt i en parkeret bil.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet har siden klokken 15.40 været massivt til stede omkring Danmarksgade-Teglgårdsvej i Frederikshavn. Her havde politiet kort forinden fundet en parkeret bil, hvori der sad en død ældre kvinde.

Siden har området omkring bilen været afspærret, så politiet har kunnet efterforske hændelsen, lyder det i pressemeddelsen.

Vicepolitiinspektør Anders Uhrskov fortæller til Ekstra Bladet, at man stadig er i den indledende del af efterforskningen. Han siger, at man i første omgang efterforskede sagen som et mistænkeligt dødsfald. Den kendsgerning, at kvinden er fundet død i en bil, som er blevet parkeret på stedet, gør, at politiet reagerede.

- Det finder vi mistænkeligt. Det kan jeg godt bekræfte, sagde Anders Uhrskov på det tidspunkt til Ekstra Bladet.

Senere onsdag eftermiddag meddeler politiet imidlertid, at efterforskningen nu har vist, at der er tale om drab.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skulle kvinden være blevet stukket med kniv. Det vil Anders Uhrskov imidlertid hverken be- eller afkræfte.

- Det foreløbige, vi kan se derude, er, at der kan være tale om drab. Men dødsårsagen er ikke klarlagt endnu, siger Anders Uhrskov videre.

En 64-årig mand er blevet anholdt og sigtet for drabet.

Anders Uhrskov fortæller, at den 70-årige og den 64-årige i forvejen har haft kendskab til hinanden.

Retsmedicinere, teknikere, hundeførere og andet politipersonale med forstand på bevissikring har været tilkaldt til stedet, hvor kvinden er blevet fundet.

- Jeg kan ikke fortælle mere lige nu. Vi er i fuld gang og arbejder på højtryk, siger Anders Uhrskov.

Der er ifølge Uhrskov ikke nævneværdige trafikale problemer på grund af politiets arbejde i Frederikshavn.

De pårørende er blevet underrettet.

