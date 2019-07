Kvinde fundet dræbt: Kæmpe politiafspærring

Politiet har fortsat søndag eftermiddag iværksat massive undersøgelser i det område i Brædstrup udenfor Horsens, hvor en 71-årig kvinde tidligt i morges blev fundet død. En 32-årig mand er anholdt for drab, har politiet tidligere oplyst.

Kriminalteknikere i blå dragter arbejder i huset, hvor kvinden boede og blev fundet død. Men politiet har ikke nøjedes med at afspærre det lille rækkehus.

Ekstra Bladets mand på stedet beretter, at der er tale om et meget stort område, som er afspærret. Indenfor afspærringen ligger op mod 12 små rækkehuse, og politiets røde og hvide bånd dækker også et grønt område, som i størrelse svarer til halvanden fodboldbane.

Også affaldscontainere er netop blevet forsynet med afspærringsbånd til nærmere undersøgelse.

Politi ved affaldscontainerne. Foto: Ermst van Norde.

Ekstra Bladets mand fortæller, at retsmedicinere netop har forladt det lille hus, hvor kvinden er fundet død, så det formodes, at hun endnu ikke er fjernet fra stedet.

I rækkehuskvarteret i Brædstrup bor der blandt andre beboere, som på forskellig vis er pleje-krævende, og flere pårørende er mødt op for at være sammen med beboerne eller for at hente dem.

Vagtchef hos Sydøstjyllands politi, Jesper Brian Jensen, sagde tidligere på dagen til Ekstra Bladet:

- Vi modtager en anmeldelse klokken 07.18 om, at der ligger en livløs person på adressen. Betjentene kan ved ankomsten konstatere, at personen ikke er i live.

- Den 32-årige mand blev anholdt klokken 07.48 og er blevet sigtet for drab, sagde vagtchefen.

Den anholdte havde ikke adresse i etplanshuset, hvor drabet fandt sted. Han har derimod adresse i Nordjylland, oplyser politiet overfor Ritzau.

Vagtchefen ønsker ikke at oplyse nærmere om, hvordan de to personer kendte hinanden, hvad manden har forklaret om sagen. eller hvordan den 71-årige er blevet dræbt.

- Vi er til stede på adressen og er i gang med de tekniske undersøgelser, sagde han.

Den anholdte skal fremstilles i grundlovsforhør senere søndag. Politiet forventer, at det vil foregå bag lukkede døre.