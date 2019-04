Kvinde fundet dræbt: Mand anholdt

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En 25-årig kvinde er mandag eftermiddag blevet fundet dræbt i en lejlighed på Mariagervej i Randers.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet modtog klokken 14 en anmeldelse om, at der muligvis var sket et drab på adressen, hvorefter de tog ud på stedet og fandt kvinden dræbt.

- En 31-årig mand blev anholdt, da han forsøgte at flygte ud af bagdøren, da vores patruljer ankom til stedet, siger politiinspektør Michael Kjeldgaard i pressemeddelelsen.

Ifølge politiet kender den dræbte og den anholdte hinanden, og de kommer begge to fra Randers.

Vil være afspærret længe

Politiet oplyser, at de fortsat er til stede på gerningsstedet og flere andre steder, der er relateret til drabet. Der vil være spærret, indtil politiet er færdig med undersøgelserne. Ved selve adressen, hvor drabet har fundet sted, vil der være afspærret frem til tirsdag på grund af politiets undersøgelser.

Den 31-årige mand vil tirsdag blive fremstillet i grundlovsforhør. De pårørende til den dræbte kvinde er underrettet.

Af hensyn til den videre efterforskning ønsker politiet ikke at oplyse nærmere detaljer omkring drabet.

Politiet har eftermiddagen igennem været til stede ved lejligheden, hvor området ude foran har været spærret af, og teknikere har arbejdet på stedet. Tidligere har politiet kun meldt ud, at der var tale om 'mistænkelige omstændigheder' i lejligheden, men de har altså nu oplyst, at der var tale om et drab.

