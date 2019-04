Kvinde fundet dræbt: Mand fremstilles netop nu

En 52-årig mand fremstilles netop i grundlovsforhør i forbindelse med drabet på en midaldrende kvinde.

Det oplyser Thomas Bentsen, vagtchef ved Fyns Politi til Ekstra Bladet.

Han ønsker ikke at kommentere sagen yderligere.

- Det må være op til efterforskningen, tilføjer han.

Det var i aftes ved 20.45-tiden, at politiet meldte ud, at man undersøgte et mistænkeligt dødsfald i bebyggelsen Åparken i udkanten af Nyborg.

Omkring ti minutter senere oplyste politiet, at en midaldrende mand var blevet anholdt i forbindelse med efterforskningen af sagen.