Kvinde fundet dræbt

En 63-årig mand er efterlyst for drabet

En 63-årig kvinde fra Hillerød er tirsdag morgen blevet fundet dræbt i sit hjem på Møllebakken.

Det oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet oplyser, at kvinden blev fundet dræbt i sin lejlighed klokken 8.03.

En 63-årig mand fra Gørløse mistænkes for at have forbindelse til drabet. Manden har en relation til kvinden, men der er ikke tale om en familiemæssig relation, oplyser politiet.

I forbindelse med efterforskningen har politiet været til stede på mandens adresse, men han var ikke at finde, hvorfor manden nu er efterlyst i politiets systemer.

