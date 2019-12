Kvinde fyrede peberspray i ansigtet på vagt i Elgiganten

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Fredag aften blev en årvågen vagt i Elgiganten i City Syd i Aalborg mistænksom, da han så en 24-årig kvinde i forretningen, som bukkede sig ned mellem to hyldesystemer.

Ganske rigtigt viste kvinden sig at være i færd med at stjæle en iPhone. Men da vagten konfronterede kvinden, rejste hun sig op og angreb vagten med peberspray i ansigtet.

Det skriver TV 2 Nord.

På trods af kvindens forsøg på at slippe væk fra vagten, lykkedes det efterfølgende at tilbageholde kvinden, som blev hentet af politiet og anholdt. Kvinden var også bevæbnet med en lommekniv.

- Vagten skulle selvfølgelig have skyllet øjnene, men han kom heldigvis ikke til skade som følge af overfaldet, siger Torben Larsen, vagtchef ved Nordjyllands politi.

Kvinden var desuden iført en jakke af mærket Peak Performance, hvor prismærket ikke var pillet af. Derfor mistænkes kvinden også for at have stjålet den, oplyser politiet.

Til Ekstra Bladet oplyser Nordjyllands politi, at den 24-årige kvinde skal fremstilles i grundlovsforhør klokken 11 ved Retten i Aalborg sigtet efter straffelovens paragraf 245, der er den grove voldsparagraf, samt for overtrædelse af våbenloven og butikstyveri.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Elgiganten.