Kvinde hårdt kvæstet i bilulykke

Tre personer er i hast kørt på hospitalet efter en bilulykke i krydset ved Ishøj Strandvej og Skovvej i morges.

Det oplyser vagtchef Dan Houtved fra Vestegnens Politi til Ekstra Bladet.

Ifølge vagtchefen er der tale om en personbil, som kolliderede med en varevogn i lyskrydset omkring klokken 8.20. Årsagen er endnu ukendt, men politiet formoder, at personbilen er kørt over for rødt.

To kvinder befandt sig i bilen under sammenstødet. Den ene blev hastet til Rigshospitalets Traumecenter, mens den anden er sendt til Hvidovre Hospital.

- Kategorien for kvinden, der blev bragt til Rigshospitalet, er alvorligt tilskadekomst, oplyser vagtchefen.

I varevognen befandt sig tre personer, hvoraf én blev bragt til kontrol på Hvidovre Hospital. De to andre blev tilset af en akutlæge på ulykkesstedet og var ikke behandlingskrævende.

Alle de involverede i ulykken er ifølge politiet uden for livsfare, og lyskrydset er blevet genåbnet.