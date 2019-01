Kvinde har været hjernedød i årti: Nu har hun født en søn

På helt utrolig vis opdagede hospitalspersonalet på Hacienda Healthcare i Phoenix Arizona at en kvinde, der har været hjernedød i et årti var gravid og i gang med at føde i slutningen af december, det skriver flere medier heriblandt ABC News.

Politiet i byen er lige nu i gang med at efterforske, om kvinden har været udsat for et seksuelt overgreb, efter at en anmeldelse om overgreb blev indgivet efter fødslen af den hjernedøde kvindes barn.

En talsperson fra hospitalet har i forbindelse med sagen udtalt, at man vil samarbejde fuldstændigt med ordensmagten til en gerningsmand er fundet.

- Vi er for nyligt blevet gjort opmærksomme på denne forfærdelige og foruroligende sag, der involverer sundheden og sikkerheden for en beboer på Hacienda. Vi vil fortsat samarbejder med myndighederne og alle andre relevante enheder, der undersøger denne sag, sagde talspersonen.

Fødte en rask dreng

Ifølge ABC News har kvinden været en patient i mere end ti år, efter hun blev hjernedød i en drukneulykke. Kvinden fødte en rask dreng 29. december.

- Intet af personalet vidste, at hun var gravid, indtil hun faktisk var i gang med at føde, fortalte en kilde fra hospitalet til det lokale medie KPHO i Phoenix.

- Fra hvad jeg har hørt, begyndte hun at stønne, og de vidste ikke, hvad der var galt med hende.

Kvindens hjernedøde tilstand har ikke gjort det muligt for hende at modsætte sig et seksuelt overgreb, og hun har heller ikke været i stand til at kommunikere til personalet, at hun var gravid.

Ingen mandlige ansatte alene

Efter episoden har hospitalet fået endnu strengere regler for, hvordan man skal hjælpe de indlagte. Ifølge The Arizona state Department of Health Services må mandlige hjælpere på stedet ikke længere være alene i et rum med kvindelige patienter.

Guvernøren i Arizona, Doug Ducey, udsendte også en udtalelse i forbindelse med episoden.

'Vi er informerede om situationen på stedet, og vi finder rapporten yderst forstyrrende. Vores topprioritet er patientsikkerhed. Med det i mente er vi nødt til at revidere, hvordan sikkerheden er på et sted som dette. Vi vil gøre alt for sikkerhedsforanstaltningerne er på plads'.