Kvinde hostet i ansigt og kaldt luder

En 26-årig kvinde blev tirsdag udsat for en ubehagelig oplevelse af en tre år ældre mand.

Da kvinden sammen med en veninde kom gående ved på Badstuegade i det centrale Aarhus kort før klokken 15, blev de pludselig overfuset af manden, der ellers før episoden sad roligt ved en pæl.

Da han fik øje på venindeparret, rejste han sig og gik direkte mod dem.

Den 26-årige kvinde har fortalt Østjyllands Politi, at manden så hostede hende i ansigtet og råbte:

- Jeg har corona, luder.

Det fremgår af politiets døgrapport.

Heri lyder det videre, at de to kvinder forsøgte at gå i en bue uden om den aggressive mand. Han kom dog hurtigt mod dem, og med en afstand på maksimalt 40 centimeter hostede han den forurettede i ansigtet tre gange.

Herefter fulgte manden efter de to kvinder, som alligevel lykkedes med at få ringet efter politiet.

'En patrulje kørte hurtigt til stedet, hvor de mødte den 26-årige kvinde og dennes veninde, mens en anden patrulje anholdt den 29-årige', lyder det i døgnrapporten.

Den 29-årige mand er blev sigtet for trusler på livet. Han er efterfølgende testet negativ for coronavirus.