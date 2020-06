Kvinde i grill-bommert

Et bad, mens man har grillen tændt, er en enormt dårlig idé.

Det må en kvinde fra Vester Hassing i Nordjylland sande søndag aften, efter hun efterlod gasgrillen uden opsyn.

Ifølge Nordjyske antændte det nemlig en brand en lejlighed.

Kvinden på 42 år er nu blevet sigtet for at bryde beredskabsloven og må forvente at skulle betale bøde for den pinlige grill-bommert.

En beboer i etagebygningen blev kørt på sygehus med tegn på røgforgiftning. Derudover er en lejlighed blev totaltskadet, mens andre ifølge Nordjyske er blevet ødelagt af røg, sod og vandskader.

Beboerne i de påvirkede lejligheder er blevet genhuset.