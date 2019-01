Kvinde i vegetativ tilstand fødte søn: Nu er sygeplejerske anholdt

Kvinden, der har været i vegetativ tilstand i over et årti, fødte en søn efter at have været udsat for seksuelt overgreb

En sygeplejerske ved navn Nathan Sutherland på 36 år er blevet arresteret for seksuelt overgreb, efter at en kvinde i vegetativ tilstand fødte en søn i Phoenix, Arizona, sidste måned. Det skriver flere medier, heriblandt Independent og Huffington Post.

Fødslen af barnet fik politiet til at undersøge Hacienda Healthcare, hvor kvinden var i pleje.

36-årige Nathan Sutherland er sigtet for voldtægt af kvinden, der er i vegetativ tilstand. Foto: Maricopa County Sheriff's Office

Den ikke-responderende kvinde blev tilset af to læger, som begge er blevet afskediget efter barnets fødsel.

Også CEO Bill Timmons har sagt sin stilling op, efter overgrebet kom frem.

Arbejdet hele tiden

Politiet har ifølge eget udsagn arbejdet hårdt for at finde gerningsmanden.

- Fra det øjeblik, vi blev klar over forbrydelsen, har vi arbejdet nonstop syv dage om ugen for at løse sagen, sagde politichef Jeri Williams efter annonceringen af anholdelsen.

Kvinden har været i vegetativ tilstand, siden hun var involveret i en drukneulykke i en alder af tre år.

Før hun fødte barnet, var personalet ikke klar over, at hun var gravid.

- Ingen vidste, at hun var gravid, før hun begyndte at føde. Fra hvad jeg ved, så begyndte hun at stønne, og de vidste ikke, hvad der var galt, fortalte en person tæt på hospitalet til Arizona Family.

Efter barnet kom til verden, begyndte politiet at sammenligne dna fra barnet og de mandlige ansatte på stedet.

I koma, men kan respondere

Kvindens identitet er endnu ikke blevet offentliggjort.

Familiens advokat har dog gjort det tydeligt, at hun har vanskeligheder ved indlæring, men at hun har følelser og kan interagere med folk, som hun i forvejen kender.

Ingen talsperson fra Haciende Helthcare har udtalt sig siden anholdelsen.