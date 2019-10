Kvinde idømt 12 års fængsel for knivdrab

I Retten i Herning var man ikke i tvivl om skyldspørgsmålet, da en 55-årig kvinde tidligere i dag blev dømt skyldig for manddrab. Det resulterede i en dom på 12 års fængsel.

Kvinden nægter sig skyldig og har anket dommen til frifindelse. Det skriver Midt- og Vestjyllands anklagere på Twitter.

Drabssagen er fra den 27. januar, hvor en 55-årig mand blev fundet dræbt i sit hjem i den vestjyske by Tim.

Det var den 55-årige kvinde, der også boede på adressen, som alarmerede politiet. Dengang fortalte hun, at hun havde stukket sin samlever med en kniv. Den tilståelse har hun efterfølgende trukket tilbage.

Hendes forklaring var efterfølgende, at hendes samlever selv havde pådraget sig skaderne. Men den forklaring købte nævningene altså ikke. De lagde i stedet vægt på, at den 55-årige kvinde flere gange over for politiet havde sagt, at hun ville slå sin samlever ihjel.

Det skriver TV Midtvest.

Anholdt på stedet

Den 55-årige kvinde blev anholdt på stedet og sigtet for drabet.

I døgnet op til drabet havde hun ringet til politiet adskillige gange, hvor hun fortalte, at hendes samlever havde brækket hendes finger og stjålet hendes scooter.

Desuden truede hun med at slå samleveren ihjel, hvis de ikke kom og hentede ham.

Men siden episoden har kvinden trukket sin tilståelse tilbage. Hendes forklaring i retten var, at den 55-årige mand havde skåret sig selv, og at der var tale om selvmord.

Det fandt nævningetinget dog ikke overbevisende, og det var enige om strafudmålingen.