Kvinde kastede sten mod politiet: Nu er hun dømt

En kvinde på 51 år er fredag eftermiddag blevet idømt to års ubetinget fængsel for vold og trusler mod politiet.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Kvinden blev bredt kendt landet over, da en video cirkulerede på sociale medier, hvor hun bliver skubbet af en betjent på Christiania. Hun blev dog siden sigtet for at have kastet sten mod politiet ved samme lejlighed, og det er blandt andet det, hun nu er blevet dømt for.

Ifølge netmediet TVFlux var kvinden tiltalt for i alt ni forhold, og hun blev kendt skyldig i alle forhold.

Videooptagelser afspillet i retten viser ifølge mediet, hvordan kvinden kaster sten mod politiet, kort inden hun blev skubbet af en betjent.

- Hun var mellem to linjer af betjente. Jeg havde set hende kaste sten og var bange for, at hun ville kaste sten igen. Og da hun ikke ville forlade stedet, skubbede jeg til hende, forklarede betjenten i retten ifølge TVFlux.

Tv-optagelser i retten viste, at kvinden efter episoden atter samlede sten op og kastede mod betjentene. Det var dog først dagen efter, hun blev anholdt.

Disse videooptagelser viser, hvordan kvinden agerer før, under og efter den meget omtalte episode, hvor hun bliver skubbet. Video: Local Eyes

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet en anden sigtelse mod kvinden, hvor hun ligeledes på Christiania skulle have kaldt betjente skældsord og have gestikuleret truende mod dem.

Sigtet for omtalt Christiania-stenkast: Kvinden i sommerkjole fængslet igen

I den forbindelse havde den 51-årige kvinde, der er af grønlandsk afstamning, angiveligt en promille på 1,7. Hun forklarede i december i retten i forbindelse med et grundlovsforhør, at hun flere gange har haft episoder med vold mod politiet, når hun er påvirket af alkohol eller stoffer, men at hun efterfølgende bliver ked af episoden, når hun er ædru.

Under dagens retsmøde har hun ifølge TVFlux forklaret, at hun ikke kan huske noget fra de omtalte episoder. Hun har fortalt, at hun under sin varetægtsfængsling er blevet klar over, at hun har brug for hjælp til at komme ud af sit misbrug af hash og alkohol.

Ud over de konkrete trusler og voldsepisoder er kvinden også dømt for med sin optræden at tilskynde andre til at skabe uro på Christiania, når politiet er til stede. Derfor er hun også dømt for at være medansvarlig for, hvad andre gør.

- Tiltalte kommer ofte frem, når politiet er tilstede. Det virker til at 'trigge' hendes opførsel. Hendes adfærd er ikke acceptabel. Og det er en skærpende omstændighed, at der er flere gerningsmænd under de mange episoder, lød det fra dommeren i forbindelse med domsafsigelsen ifølge TVFlux.

Dommeren afviste i øvrigt at tage stilling til, hvorvidt betjenten var gået for hårdhændet til værks, da han skubbede kvinden. Den sag bliver stadig gransket at Den Uafhænige Politiklagemyndighed (DUP).