Kvinde knaldet 86 gange uden togbillet: 'Besøgte kræftsyg far'

En 43-årig kvinde fra Lolland er ved Retten i Nykøbing Falster blevet idømt 30 dages betinget fængsel for at have kørt 86 gange med toget mellem Rødby og Københavns Hovedbanegård uden at have købt billet.

Det skriver Lolland-Falster Folketidende.

De mange rejser er sket i perioden mellem 9. maj 2017 og 12. februar 2019.

Kvinden kunne i retten ikke selv huske præcis, hvor mange gange hun havde mødt en togkontrollør, der har udstedt en kontrolafgift til hende. Men hun fortalte i retten, at det 'formentlig stemmer meget godt' med den opgørelse, som DSB selv var stillet med.

- Jeg har ikke tal på det selv, men det passer sikkert rigtig meget, sagde hun om de 86 gange 750 kroner, som DSB kræver betaling for.

Den 43-årige forklarede, at hun simpelthen ikke havde penge til de mange rejser, som hun foretog, fordi hendes far var kræftsyg.

Jeg boede på Lolland, og jeg havde ikke andre muligheder, sagde hun ifølge Lolland-Falster Folketidende og forklarede, at faderen boede i hovedstadsområdet.

Kvinden modtog dommen og går efter at få en afdragsordning med DSB. Hun fortalte desuden, at hun ikke længere kører gratis med toget.

Den 43-årige kvinde er ikke den eneste, som er kørt i tog eller bus uden at have haft gyldig rejsehjemmel. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi meldte forleden ud, at man havde været ude for at besøge en 27-årig mand, der ifølge DSB har kørt uden billet hele 163 gange inden for en afgrænset periode.

Og Ekstra Bladet har tidligere fortalt, hvordan DSB har haft store problemer med asylsøgere, som bare stiger om bord uden at købe billet.

