Kvinde kørt ned på cykel

En 69-årig kvinde er kørt på hospitalet efter et alvorligt uheld i Solrød

En 69-årig kvinde er torsdag blevet påkørt på Karlstrup Strandvej i Solrød.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

- 112 oplyser, at der er påbegyndt førstehjælp af den påkørte cyklist på stedet, siger Maria Sander Hansen, kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Kvinden er nu blevet hentet af en ambulance og kørt på sygehus.

- Hun er blevet kørt til Rigshospitalet, og det er alvorlig personskade, fortæller kommunikationsmedarbejder Charlotte Tornkvist klokken 12.30.

Midt- og Vestsjællands Politi har i skrivende stund ikke nærmere oplysninger om kvindens tilstand, men oplyser, at en indsatsleder og bilinspektør er på stedet for at undersøge ulykken nærmere.

- Cyklisten er blevet ramt af en bil, mens hun kører rundt i en i rundkørsel, oplyser Charlotte Tornkvist.

Ulykken skete klokken 10.46.

Den 69-åriges pårørende er ikke blevet kontaktet endnu.

Opdateres...