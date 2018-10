Kvinde kørt over af truck på sin arbejdsplads: Nu er hun død

En 57-årig ansat hos DTU Veterinærinstituttet er død af de kvæstelser, hun pådrog sig for godt to uger siden

En 57-årig kvindelig ansat hos DTU Veterinærinstituttet er død efter en arbejdsulykke på øen Lindholm mellem Sydsjælland og Møn.

Det oplyser instituttets direktør Kristian Møller til Ekstra Bladet.

Kvinden blev 4. oktober om formiddagen kørt over af en truck på sin arbejdsplads. Hun blev siden fløjet til behandling på Rigshospitalet i meget kritisk tilstand.

Godt to uger senere er kvinden afgået ved døden.

- Her til formiddag er medarbejderne blevet orienteret, ligesom en psykolog har været til stede, siger Kristian Møller til Ekstra Bladet.

Medarbejderne blev mandag morgen orienteret om det tragiske udfald, fortæller instituttets direktør til Ekstra Bladet. BIlledet er fra Ekstra Bladets besøg på øen for nogle år siden. Foto: Per Rasmussen

Offentligheden har ikke adgang til Lindholm, hvor ansatte hos DTU Veterinærinstituttet forsker i veterinærsygdomme. Ansatte og eventuelle gæster eller håndværkere sejler med en båd fra Kalvehave på Sydsjælland for at komme til øen.

Arbejdstilsynet har været sejlet til øen for at undersøge ulykken. Kristian Møller fortæller til Ekstra Bladet, at man stadig afventer Arbejdstilsynets endelige rapport om hændelsesforløbet.