Kvinde kørte i grøften: - Jeg drak først bagefter

Tordag aften kørte en 44-årig kvinde fra Vejen-området kørt i grøften på en lige strækning på Vestre Maltvej mellem Vejen og Brørup.

Så stak hun af hen over en mark, da et vidne ringede til politiet, som kort tid efter anholdt kvinden, der i forevejen er blevet frakendt retten til at køre bil.

- Hun virker påvirket, så vi skal have udtaget en blodprøve for spirituskørsel, siger vagtchefen ved Sydjyllands Politi.

- Hun hævder, at hun har drukket efter, hun kørte i grøften, så nu har vi et arbejde med at afsøge den rute, hun har taget. For at finde en flaske eller lignende. Sagen skal kunne holde for en dommer, og heldigvis har vi hunde på stedet, siger vagtchefen.