Kvinde kørte teenager ned 'fordi hun var fra Mexico'

Kvinden indrømmer, at hun med vilje kørte op på fortovet for at dræbe den 14-årige pige

42-årige Nicole Marie Poole Frankling er blevet sigtet for forsøg på manddrab efter selv at have fortalt politiet, at hun kørte over en teenagepige, fordi hun var fra Mexico.

Det skriver blandt andre NBC News og CNN.



9. december kørte kvinden ifølge retsdokumenterne i sin jeep tæt ved en high school i Des Moines i Iowa. Her valgte hun bevidst at køre op på fortovet, hvor en 14-årig pige gik. Nicole Marie Poole Franklin kørte pigen ned. Den 14-årige fik ifølge politiet skader over det meste af kroppen.

- Den tiltalte indrømmede, at hun med vilje ramte offeret med intention om at skade eller dræbe hende, lyder det i en rapport fra Clive Police Department.

- Hun ramte offeret, fordi offeret var latinamerikansk, lyder det videre.

På et pressemøde fredag fortalte politichefen, Michael Venema, at 'Franklin fortalte betjentene, at hun kørte pigen over fordi hun, med hendes ord, var 'mexicaner''.

- Derfra gik hun videre til at komme med en række nedsættende udtalelser omkring latinoer til vores betjente. Der er ingen plads i vores vores lokalsamfund, eller noget andet sted for den sags skyld, til denne type had eller vold, siger Michael Venema.

Nicole Marie Poole Franklin bliver udover sigtelsen for forsøg på manddrab også sigtet for vold, tyveri, og indtagelse og besiddelse af ulovlige stoffer, skriver NBC News.