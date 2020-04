Kvinde kræves idømt fængsel for corona-vold ved værtshus

Ved et optrin i gården bag et vestsjællandsk værtshus spyttede en 29-årig kvinde angiveligt sit offer i hovedet og råbte, at hun var smittet med coronavirus.

Det fremgår af anklageskriftet i sagen, som er blandt de første - hvis ikke dén første - sag om coronarelateret kriminalitet. Sagen bliver behandlet ved Retten i Holbæk i den kommende uge.

Den 29-årige kvinde er tiltalt for overtrædelse af straffelovens milde voldsparagraf - paragraf 244 - som ofte omtales som simpel vold. Hun nægter sig skyldig.

Ud over spytteriet er kvinden tiltalt for at have skubbet, revet og bidt sagens offer.

Optrinnet fandt sted bag værtshuset 'Det lille apotek' i Gørlev i Vestsjælland fredag den 13. marts. Det var, et par dage efter at statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde indvarslede nedlukningen af landet.

Folketinget hastebehandlede sidst i marts et lovforslag om skærpede straffe for coronarelateret kriminalitet. Lovforslaget, der nu er trådt i kraft, giver mulighed for dobbeltstraf i særlige tilfælde.

Det gælder blandt andet vold eller trusler om vold mod offentligt ansatte - såsom politifolk - og for vold mod personer, som i kraft er deres arbejde er særligt udsat for vold, for eksempel taxachauffører og dørmænd.

Sagen fra Gørlev er imidlertid ikke omfattet af lovændringen. For det første foregik optrinnet, før lovændringen trådte i kraft. For det andet er straffelovens paragraf 244 ikke omfattet af lovforslaget.

Landets domstole har i flere tilfælde tilkendegivet, at der ses med særligt strenge øjne på vold og trusler, hvor truslen om coronasmitte optræder. Det endda inden coronastramningen trådte i kraft.

I flere tilfælde har dommere nemlig valgt at varetægtsfængsle personer, som hostede eller lignende mod politifolk og truede med coronasmitte.

Normalt ville den type sager ikke blive vurderet til at kunne udløse en varetægtsfængsling begrundet i hensynet til retsfølelsen. Men domstolene har altså i flere tilfælde valgt at fængsle og dermed tilkendegivet, at coronatruslen anses som en skærpende omstændighed.

Flere af sagerne er vel at mærke fra tiden før lovstramningen, og det er dermed ikke utænkeligt, at det vil få betydning for straffen i sagen fra Gørlev, hvis den 29-årige kvinde bliver fundet skyldig.

Det fremgår af sagens anklageskrift, at anklagemyndigheden vil have kvinden idømt fængsel. Hvor lang en sådan straf i givet fald skulle være, fremgår ikke. Det oplyser anklagemyndigheden normalt ikke inden en straffesag.

Sagen bliver behandlet ved Retten i Holbæk tirsdag i den kommende uge.