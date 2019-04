Kvinde kvalt og brændt: Samlever accepterer fængsling

58-årig mand blev skudt under anholdelse. Han går nu frivilligt med til at få forlænget sin varetægtsfængsling

En 58-årig mand, der er sigtet for drab på sin 50-årige samlever på en landejendom ved Hårbølle på Møn søndag 10. marts, er frivilligt gået med til at få forlænget sin varetægtsfængsling i fire uger.

Det oplyser anklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Susanne Bluhm til Ekstra Bladet.

Derfor har det ikke været nødvendigt at gennemføre et egentligt retsmøde, da mandens varetægtsfængsling udløb mandag.

Manden blev dagen efter drabet varetægtsfængslet in absentia, som det hedder, når den sigtede ikke selv er til stede i retten. Han blev skudt under den dramatiske anholdelse, da de tilstedeværende betjente måtte trække deres skydevåben. Og under det første grundlovsforhør kom det frem, at manden lå i kunstigt koma på Rigshospitalet, hvor han blev behandlet for sine skudskader.

Det er politiets opfattelse, at manden først kvalte sin samlever, hvorefter han hældte brændbar væske over hendes lig. Herefter stak han ild til hende.

Det er uklart, hvorfor brandvæsenet måtte tilkaldes seks timer efter politiets ankomst til adressen. Foto: Per Rasmussen

Ved politiets ankomst til adressen lå kvindens stærkt forkullede lig ved trappestenen ind til ejendommen, kom det frem under grundlovsforhøret 11. marts.

Da manden først var frisk nok til, at han kunne blive fremstillet i retten, nægtede han sig skyldig i drab, oplyser efterforskningsleder hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Søren Ravn-Nielsen.

Venter på svar

Det var klokken 17.52 søndag 10. marts, at politiet blev kaldt til adressen på den nedlagte landejendom på Møn. Parret har boet på stedet i godt 10 år, og ejendommen ligger forholdsvis isoleret omkring 200 meter nede ad en hullet markvej.

I 24 timer efter anholdelsen af den 58-årige undersøgte politiet området omkring ejendommen. Foto: Per Rasmussen

Naboer har fortalt til Ekstra Bladet, at de opdagede en lægehelikopter og en ambulance ankomme kort efter klokken 19. Og kort efter midnat blev også brandvæsenet tilkaldt.

Det noget usædvanlige hændelsesforløb har politiet indtil videre ikke ønsket at kommentere yderligere. Søren Ravn-Nielsen fortæller, at der stadig efterforskes i sagen, og derfor ønsker han heller ikke i dag at sige mere.

- Vi arbejder stadig med at klarlægge omstændighederne og afventer nogle tekniske undersøgelser, siger Søren Ravn-Nielsen til Ekstra Bladet.

Parret har sammen boet på landejendommen siden 2009. Manden overtog stedet i 2003. Foto: Per Rasmussen

Intet usædvanligt

Naboer har over for Ekstra Bladet fortalt, at de ikke har lagt mærke til noget usædvanligt i tiden op til drabet. De har fortalt om et par, der har holdt sig for sig selv.

Manden flyttede til i 2003, og kvinden flyttede ind i 2009. På trods af at de har boet på stedet en del år, har det været begrænset, hvor meget parret har blandet sig i det sociale liv mellem naboerne.

- Vi har ikke en gang været på hilsefod, siger naboen Elsebeth Andersen.

- De har ikke deltaget i vejfester og den slags, siger Susanne Hahn, der også bor på vejen.

Elsebeth Andersen, Susanne og Michael Hahn undrer sig især over, hvem der anmeldte sagen til politiet. Det har de ikke fået nogen forklaring på. Foto: Per Rasmussen

Kvinden på landejendommen har en enkelt gang banket på Susanne og Michael Hahns dør sidste år, da markvejen var føget til med sne.

- Der var jeg ude at hjælpe hende med at rydde for sne, siger Michael Hahn.

Selv om parret altså har holdt sig meget for sig selv, så har naboerne kun godt at sige om dem. Der har ikke været noget usædvanligt.

- De har virket flinke. Der har ikke været noget, der virkede mærkeligt, forklarer Elsebeth Andersen.

Undersøger skudsag

Den Uafhængige Politiklagemyndighed er i færd med at undersøge episoden, som førte til, at politiet trak deres skydevåben og skød efter den 58-årige under anholdelsen. Ekstra Bladet har rettet henvendelse til politiklagemyndigheden for at få en tilbagemelding om status for undersøgelsen, men politiklagemyndigheden er endnu ikke vendt tilbage.

Den 58-årige nægter sig skyldig i drab. Foto: Per Rasmussen

Den 58-årige har fået forlænget sin varetægtsfængsling frem til 6. maj.