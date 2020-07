Kvinde lå død: To drenge mistænkt for indbrud

En opbrudt dør og en knust rude på findestedet, hvor en ældre kvinde blev fundet død på Kratvej på Orø lørdag 25. juli, vakte politiets mistanke, og de satte en massiv efterforskning i gang.

Obduktionen af kvinden har nu vist, at hun er død af naturlige årsager efter akut opstået sygdom. Retsmedicinerne vurderer, at hun kan have ligget død på stedet i op til flere uger.

Undersøger 'usædvanlige ting' på findested

Til gengæld er to lokale drenge mistænkt for at have begået et indbrud i huset i jagt på pantflasker, mens kvinden har ligget død. Der er tale om to drenge på 14 og 16 år fra Orø.

- Det var vigtigt for os at få fastslået, om indbruddet var skete i forbindelse med dødsfaldet, om det var før eller efter. Og det er entydigt, at det er sket efter. Hun har formentlig også været død i noget tid, siger vicepolitiinspektør Bjørke Kierkegaard.

- De har nok haft en fornemmelse af, at der var noget, der ikke var helt rigtigt derinde, men de har ikke set hende, siger han.

Drengene er blevet afhørt om indbruddet i overværelse af deres værger og en repræsentant fra de sociale myndigheder i Holbæk kommune og har erkendt forholdet.

Den 16-årige vil senere høre nærmere fra politiet, når straffesagen skal afgøres, mens den 14-årig er under den kriminelle lavalder og derfor ikke kan straffes.

Ekstra Bladet var på Orø efter fundet af den døde kvinde. Her fortalte naboen Frank Jørgensen at han havde set nogle unge, der tumlede med nogle flasker.

Drengene har ikke selv henvendt sig til politiet, men politiet fandt altså frem til dem alligevel.

Det har indtil videre ikke været muligt at bekræfte identiteten på den afdøde kvinde, men politiet arbejder videre med en klar formodning om, at der er tale om adressens ældre beboer, som naboer har beskrevet som en 'eneboer'-type over for Ekstra Bladet.

Håbet er nu, at fingeraftryk, dna eller tandsæt kan hjælpe politiet videre med en endelig identifikation.

Svar på kvindes død på Orø ventes om nogle dage