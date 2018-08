Kvinde løsladt i opsigtsvækkende Christiania-sag

50-årig kvinde er sat på fri fod i sag, hvor hun er sigtes for at have kastet sten mod politiet

En 50-årig kvinde med grønlandske rødder er i dag blevet sat på fri fod, efter hun har siddet varetægtsfængslet siden 2. juni.

Kvinden er sigtet for to gange at have kastet sten mod politiet ved en episode på Christiania, der udspandt sig om eftermiddagen 31. maj i år.

Ved samme episode blev kvinden væltet omkuld af en betjent, hvor kvinden slog baghovedet ned i jorden.

Egentlig skulle retssagen om stenkasteriet allerede have været holdt, Nemlig 9. august, men kludder hos særligt anklagemyndigheden, der ikke kunne stille med en anklager efter et pludseligt afbud, gjorde, at retssagen den pågældende dag måtte aflyses.

I stedet blev der den pågældende dag holdt en såkaldt fristforlængelse, hvor kvinden blev fremstillet i Københavns Byret. Her kom det frem, at to af de tre indkaldte politividner heller ikke kunne møde, fordi de var på ferie.

Kvinden nægter sig skyldig i sagen, men kan samtidig godt genkende sig selv i situationen på videooptagelser fra episoden.

På Christiania fejrede man, at den 50-årige kvinde i dag blev løsladt med ophængning af banner. Foto: Privatfoto

Ved dagens retsmøde valgte retten så at løslade kvinden.

- Det er jeg ualmindeligt tilfreds med. Især set i forhold til det forløb, sagen har haft, fortæller kvindens advokat, André Rouvillain.

- Hun sidder varetægtsfængslet på blandet krænkelse af retsfølelsen, mens betjentene, der skubbede hende - mig bekendt - ikke er blevet sanktioneret, siger advokaten.

- På videoen kan man jo se, at hun kaster med sten?

- Det er noget retten må tage stilling til. Og jeg mener, det er en strafformildende omstændighed, at hun har været udsat for et overgreb fra politiets side i form at et meget voldsomt skub.

Ved retsmødet 9. august kom det frem, at kvinden har kastet en sten, før hun blev skubbet omkuld og én gang efter, hun blev skubbet.

Det er planen, at retssagen om kvinden og stenkasteriet skal køre 9. november.

- Det er blandt andet derfor, hun er blevet løsladt i dag, så hun ikke kommer til at sidde varetægtsfængslet for længe i forhold til længden på en eventuel dom, siger advokaten.