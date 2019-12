Kvinde løsladt i sag om hittebørn

Opdatering: Den 54-årige kvinde er ved retsmødet blevet løsladt. Hun er dog fortsat sigtet i sagen. Det skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Retten valgte at løslade den 54-årige. Hun er fortsat sigtet i sagen. #politidk #anklager https://t.co/fbg8S0BYBH — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) December 16, 2019

Hvis politiets mistanke holder vand, er den 54-årige afghanske kvinde, der siden klokken 15 mandag har siddet i et lukket grundlovsforhør i Aarhus på en sigtelse for bl.a. vanrøgt, er der tale om børnenes bedstemor.

Under politiets pressemøde i dag sagde politiinspektør Michael Kjeldgaard under oplæsning af sigtelsen, at kvinden er sigtet for vanrøgt af et beslægtet barn i opstigende linie. Desuden er hun sigtet for at have efterladt børnene i hjælpeløs tilstand.

Strafferammen for de to sigtelser er henholdsvis to år og otte års fængsel.

Ingen vil udtale sig

Hverken den anholdte kvinde eller de to andre tilbageholdte i sagen, en 33-årig formodet afghansk mand og en 25-årig kvindelig landsmand, har villet tale med politiet.

Parret blev frihedsberøvet sent søndag aften i sydvestjyske Ølgod efter et tip til Østjyllands Politi, som kan tilbageholde dem i op til 72 timer på en mistanke om ulovlig indrejse. Det er en administrativ tilbageholdelse, der er forskellig fra at være anholdt.

- Vi har ikke en sikker identifikation på dem, siger Michael Kjeldgaard.

Heller ikke de to hittebørns identiteter er kendt endnu. Børnene opholder sig indtil videre på et spædbarnehjem i Aarhus og har det godt, oplyste socialdirektør Erik Kaastrup-Hansen på dagens pressemøde.

- De får en omsorgsfuld pleje, sagde han.

Politiet bruger dna-tests

Politiinspektør Michael Kjeldgaard bekræfter over for Ekstra Bladet, at politiet bruger dna-prøver i forsøget på at fastslå både de voksnes og de to børns identitet og indbyrdes beslægtelse.

- Vi tjekker fingeraftryk og øvrige id-metoder - og herunder også dna-profil, siger han.

