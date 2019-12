Kvinde med baby beskudt med fyrværkeri: - Jeg har aldrig været så bange

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

- Det er ligesom en dårlig film. Jeg løber med et skrigende barn på armen hen imod min opgang og forsøger at komme ind.

Søndag aften blev en 30-årig kvinde og hendes ni måneder gamle baby mål for en gruppe unge mænds nytårskrudt uden for kvindens hjem i bydelen Hjortespring i Herlev.

Kvinden frygter, at noget lignende kan gentage sig, og derfor ønsker hun at være anonym. Ekstra Bladet er bekendt med hendes identitet.

Kvinden fortæller, at hun stod ved sin bil med sin baby på armen og forsøgte at få sin hund med sig. 8-10 unge mænd stod i nærheden og skød vildt om sig med fyrværkeri, og det gjorde hunden nervøs.

- Derfor råber jeg af mine lungers fulde kraft, om ikke de vil holde pause, fordi jeg har en baby på armen. Det resulterer så i, at de skyder det direkte hen mod mig, mens de råber 'fucking godt nytår'.

- Og jeg skriger endnu mere panisk, om de vil stoppe, og så gør de det igen, fortæller kvinden.

Fyrværkeriet eksploderede omtrent halvanden meter fra kvinden, inden hun nåede uskadt ind i sin opgang.

- Jeg har aldrig været så bange i mit liv. Det var så ubehageligt.

- Hvis det bare var mig, så var det, hvad det var, men jeg står med et barn, og jeg skriger til dem, at jeg står med et barn, og så retter de det mod mig. Der kunne man have slået ihjel, siger hun.

Den 30-årige kvindes oplevelse er ikke enestående. De seneste dage har der særligt på Nørrebro i København været flere episoder, hvor unge skyder fyrværkeri mod tilfældige forbipasserende.

Politi søger vidner

Københavns Vestegns Politi bekræfter, at de modtog en anmeldelse fra den 30-årige kvinde søndag klokken 19.13.

Herefter afsøgte flere politipatruljer området uden at finde frem til de unge.

'Det er en sag, som Københavns Vestegns Politi tager alvorligt, og vi hører gerne fra vidner med kendskab til sagen.'

'At skyde efter andre med fyrværkeri er både farligt og uacceptabelt – ikke mindst når det sker mod en kvinde med et lille barn på armen. Jeg vil gerne understrege, at sådanne sager som udgangspunkt er strafbare, og at der bliver kørt målrettet på at stoppe denne tendens,' skriver politiinspektør Flemming Madsen i en mail til Ekstra Bladet.

Politiet oplyser desuden, at de i en lignende sag fra Herlev har identificeret to unge drenge på 16 år. De to er mistænkt for at have skudt fyrværkeri mod to jævnaldrende piger.

Dette forhold er politiet fortsat i gang med at undersøge.

Kvinden stod ved sin bil med sit ni måneder gamle barn og sin hund, da en gruppe unge flere gange affyrede fyrværkeri direkte mod hende. Foto: Kenneth Meyer

Vil flytte

Den 30-årige kvinde, som søndag aften blev beskudt med fyrværkeri, har allerede taget konsekvensen af den voldsomme episode.

- Vi har lavet alle nytårsplaner om. Vi kører hjem til min svigerfamilie på Fyn nu her, for jeg skal ikke være her, siger hun.

Hun og familien har også planer om at finde et andet sted at bo efter nytår.

- Jeg skal ikke have et barn, der skal vokse op sådan et sted her, hvor man kan blive beskudt.

- Jeg har bankende hjerte, når jeg går ned til min bil nu, også selvom der ikke er nogen. Det sidder i kroppen, og det kommer det til at gøre længe, siger hun.

