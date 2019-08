Kvinde med baby skuddræbt ved en fejl: Målet kobles til Danmark

Et frygteligt drab har rystet Sverige og resten af Skandinavien.

Mandag formiddag blev en kvinde med sin lille baby i armene skudt i hovedet af en ukendt gerningsmand. Senere døde hun af sine kvæstelser på hospitalet, og lige nu jagter svensk politi en drabsmand.

Men ifølge både Aftonbladet og Expressen var de dødbringende skud slet ikke tiltænkt kvinden. Ifølge politiets teori var det derimod hendes mand og barnets far, der var målet. Og han har relation til Danmark.

Efter sigende er der tale om en 35-årig mand med anden etnisk baggrund, der er blevet dømt for sin medvirken i danmarkshistoriens største røveri i 2008 i Brøndby.

10. august for mere end 11 år siden blev Dansk Værdihåndtering offer for et nøje planlagt røveri, der ville få Olsen Banden til at virke som en flok amatøre. Røverne slap af sted med 62 millioner og brugte blandt andet 11 brændende lastbiler, partisansøm, en række stjålne skraldebiler, en gummiged og adskillige automatvåben.

De mange tunge køretøjer blev blandt andet brugt til at spærre vejene af, så politiet ikke kunne komme frem.

Om hvorvidt skudepisoden i Sverige kan kobles til røveriet i Danmark er fortsat uklart.

Havde baby i armene

Mandag aften lykkedes det politiet at anholde en mand, der har tilknytning til sagen. Han er ifølge den svenske anklagemyndigheden sigtet for medvirken til drab og våbenbesiddelse

Et øjenvidne har efterfølgende fortalt om episoden til Expressen.

– Jeg hørte to-tre skud og patronhylstre ramme jorden. Da løb jeg ud på altanen. Jeg så to mænd og en kvinde, som holdt et barn. En af mændene skød kvinden i hovedet med flere skud, mens hun holdt sit barn i armene. Hun faldt om og tabte sit barn, siger øjenvidnet.

Et andet vidne siger, at der blev affyret otte-ti skud.

En person optog den mand, der skød, da han løb væk fra stedet. Optagelsen er blevet offentliggjort af SVT Nyheter Skåne. Her ser man en sortklædt person løbe først i en retning og så i den modsatte retning. Politiet har ikke bekræftet oplysningerne.

Bilbrand i nærheden

Kort efter skyderiet melder politiet om en bilbrand i kvarteret Lorensborg i Malmø. Det vides ikke, om episoderne hænger sammen.

- Det er for tidligt at sige, om det har noget med skyderiet at gøre. Men vi prøver at finde ud af, om det kan kobles sammen, fordi hændelserne ligger tæt på hinanden både tidsmæssigt og geografisk, siger han.

