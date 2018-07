Kvinde meldte eks-mand for voldtægt: Endte med selv at få fængselsdom

Der blev indgivet en falsk anmeldelse om voldtægt af en 37-årig kvinde. Det medførte, at hun selv fik en dom for den falske anklage

Det har tilsyneladende været en hård skilsmisse mellem en 37-årig kvinde og hendes mand.

Så hård, at den 37-årige fra Frederikssund valgte at anmelde sin eks-mand og far til hendes to børn for voldtægt til Midt- og Vestsjællands Politi i oktober 2016. Også selvom voldtægten aldrig havde fundet sted, skriver Roskilde Dagblad.

Politiet fandt hurtigt ud af, at anmeldelsen var falsk, hvorfor det må siges at have givet bagslag. Hun endte med selv at blive sigtet og til sidst dømt.

Kvinden slap dog med en forholdsvis mild straf, der lød på en betinget dom med et års prøvetid. Retten vurderede, at straffen skulle være mildere, fordi kvindens nye kæreste havde udført psykisk terror på hende og presset hende til at anmelde eks-manden.

Retspsykiaterens vurdering

Inden sagen kom for retten, blev kvinden mentalundersøgt af retspsykiateren. Der lød konklusionen, at der var en meget lav risiko for, at den 37-årige nogensinde ville begå den slags forbrydelse igen.

Den konklusion var Retten i Roskilde enig i. Derfor blev straffen, selvom retten også lagde vægt på anklagens alvor, mild.

Det ser desuden ud til, at eks-manden, som den falske anklage lød imod, også har tilgivet kvinden. Tidligere i år blev de nemlig forældre til deres tredje barn sammen.